Persil-Hersteller: Henkel zieht Konsequenzen aus schwächelndem Geschäft mit Kosmetika – Aktien fallen um 7,5 Prozent

Der Konsumgüterriese Henkel zieht angesichts der lahmenden Entwicklung im Geschäft mit Kosmetika die Reißleine. Henkel wolle das Kosmetik- und Waschmittelgeschäft in einer Sparte zusammenlegen, „um das Wachstums- und Margenprofil der Konsumgütergeschäfte nachhaltig zu stärken“, kündigte der Düsseldorfer Konzern am Freitag an.