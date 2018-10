Personalkarussell US-Kaufhauskette J.C. Penney findet neuen Interims-Finanzchef

J.C. Penney leidet unter den veränderten Kaufgewohnheiten der Verbraucher. Immer mehr Menschen kaufen im Internet ein bei Firmen wie Amazon. J.C. Penney schloss deshalb in den vergangenen Jahren zahlreiche Läden in den USA. Nach Angaben des Unternehmens gibt es derzeit noch 860 Läden in den Vereinigten Staaten und Puerto Rico. J.C. Penny versucht außerdem, den eigenen E-Commerce weiter auszubauen.