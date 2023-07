Pharmakonzern: Pfizer erwartet wochenlangen Ausfall von US-Werk wegen Tornado-Schäden

Nach verheerenden Tornado-Schäden in einem wichtigen Arzneimittelwerk in den USA rechnet der US-Pharmakonzern Pfizer mit einem wochenlangen Ausfall der Anlage. Zwar seien die Produktionseinrichtungen in Rocky Mount im Bundesstaat North Carolina wohl unbeschädigt, sagte Konzernchef Albert Bourla am Freitag in einer Zwischenbilanz. Jedoch werde die Wiederherstellung der Stromversorgung Wochen dauern. Zudem sei das Lager fast vollständig zerstört worden. Bourla sprach von einer „monumentalen Aufgabe“.