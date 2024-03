Picnic bis Flaschenpost Lieferzeiten, Gebiete, Preise: So gut sind die digitalen Supermärkte

Auch der deutsche Marktführer für Essensbestellungen, Lieferando, versucht seit ein paar Jahren, im Lebensmittelgeschäft mitzuverdienen. 2021 startete Lieferando erste Tests und verknüpfte in einigen Städten das Angebot der Mini-Supermarktkette Spar-Express. Wenig später folgten die „Servicestore“ genannten Minimärkte der Deutschen Bahn. Heute gibt Lieferando die Anzahl von Lebensmittelpartnern mit „mehreren hundert“ an. Ende 2022 integrierte Lieferando das Angebot von Getir/Gorillas in seine App; im November 2023 folgte dann das Angebot von Flink (jeweils in jenen Städten, in denen Getir/Gorillas bzw. Flink verfügbar ist). In Berlin betreibt Lieferando mittlerweile auch zwei eigene kleine Warenlager für den eigenen Lebensmittel-Lieferdienst. Entsprechend gelten bei Lieferando auch die Mindestbestellwerte und Liefergebühren der Partner. Bei Händlern, für die Lieferando ausliefert, liefert das Unternehmen in Metropolen wie Berlin, Hamburg, München, Köln und Frankfurt ohne Liefergebühr bis in die umliegenden Stadtviertel der jeweiligen Filiale. Bei Lieferungen aus den Spar-Express- und DB-Service-Geschäften variieren die Liefergebühren zwischen 0,49 Euro und 4,99 Euro.