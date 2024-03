Picnic bis Flaschenpost Lieferzeiten, Gebiete, Preise: So gut sind die digitalen Supermärkte

Der Markt für Onlinelebensmittellieferungen ist in Deutschland immer noch sehr überschaubar. Laut den Marktforschern von Consumer Panel Services GfK werden nur 2,8 Prozent der Lebensmittel hierzulande online verkauft. Für Großbritannien etwa, dem in dieser Hinsicht onlineaffinsten Land Europas, hat das britische Markforschungsunternehmen Kantar einen Marktanteil von zwölf Prozent ermittelt. Auch in Frankreich (8 Prozent), den Niederlanden (7 Prozent) und in Belgien (5 Prozent) liegen die Werte deutlich höher. Zwar war der Online-Anteil hierzulande in den vergangenen Jahren leicht angestiegen; doch just für das Jahr 2023 vermeldete der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel einen Rückgang um 6,9 Prozent in der Kategorie Lebensmittel.