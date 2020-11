Picnic, Rohlink, Amazon Fresh: Der Onlineangriff auf Deutschlands Supermärkte beginnt

An der Eroberung des deutschen Online-Lebensmittelmarktes haben sich bislang sowohl Supermarkt- wie Internetschwergewichte die Zähne ausgebissen. Kein Wunder: Das Preisniveau in Deutschland ist niedrig, zudem sind Supermärkte und Discounter in den Metropolen meist innerhalb weniger Minuten erreichbar. Beim Online-Ordern von Lebensmitteln sei Deutschland daher „auf dem Entwicklungsstand von Großbritannien vor zehn Jahren“, bilanzierten jüngst die Handelsexperten der Unternehmensberatung EY-Parthenon in einer Studie. Selbst beim Online-Marktführer Rewe, der seinen Lieferservice in bundesweit rund 75 Städten anbietet, schien man ernüchtert. Die „hochfliegenden Prognosen vieler Unternehmensberater“ haben sich nicht erfüllt, konstatierte Rewe-Chef Lionel Souque noch im Februar im Gespräch mit der WirtschaftsWoche: Das Wachstum verlaufe „eher linear als exponentiell“. Doch seit Corona ändert sich das.