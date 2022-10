Pilotenstreik: Eurowings will Streikfolgen begrenzen – Kritik an Gewerkschaft

Der Ferienflieger Eurowings bemüht sich nach eigenen Angaben um eine Begrenzung der Streikfolgen in der kommenden Woche und warnt die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) vor einem Arbeitsplatzabbau. „Wir tun alles in unserer Macht stehende, um die Auswirkungen dieses Streiks so gering wie möglich zu halten, inklusive der Umbuchung auf Partner-Airlines der Lufthansa Group“, erklärte der für Finanzen und Personal zuständige Eurowings-Geschäftsführer Kai Duve am Sonntag.