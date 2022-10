Pilotenstreik: Vorerst kein neuer Streik bei Eurowings – Pilotengewerkschaft verhandelt weiter

Der Streik der Piloten endet am Mittwoch wie angekündigt kurz vor Mitternacht. Am dritten Streiktag seien rund 300 von etwa 500 geplanten Flügen und damit etwas mehr als an den beiden Tagen zuvor gestrichen worden, erklärte ein Sprecher von Eurowings. Mehr als 20.000 Passagiere waren davon jeden Tag betroffen.