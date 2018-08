Pizza Hut, Taco Bell, KFC: Investmentfirmen wollen angeblich Fastfoodriesen YUM China übernehmen

Der Konzern mit einem Marktwert von zuletzt 13,6 Milliarden Dollar betreibt in der Volksrepublik die Ketten Pizza Hut, Taco Bell und KFC mit etwa 8100 Schnellrestaurants in mehr als 1200 Städten. Yum China war 2016 von der Konzernmutter Yum abgespalten und später an die New Yorker Börse gebracht worden.