Pizza-Start-up Lizza Erst „Höhle der Löwen“, dann Millionen-Exit – jetzt die Insolvenz

„Auslöser der Insolvenz ist wohl, dass sich der aktuelle Gesellschafter zurückgezogen hat, was bei einem Start-up ja gleich zu einem absehbaren Liquiditätsproblem führt“, teilt der vorläufige Insolvenzverwalter Andreas Kleinschmidt mit. Er will nun einen Investorenprozess anstoßen und zeigt sich zuversichtlich, dass für Lizza ein Käufer gefunden werden kann: „Die Produkte sind am Markt sehr gefragt und äußerst zeitgemäß, daher sind wir optimistisch eine langfristige Sanierungslösung umsetzen zu können“, so Kleinschmidt.



Klingt ganz so, als wäre der Ofen bei Lizza längst noch nicht aus.



