Plastic Energy Wer steht hinter den neuen Eigentümern des Grünen Punktes?

Plastic Energy, so heißt es auf der Homepage des Unternehmens, bietet „eine globale und nachhaltige Lösung um Plastikverschmutzung vorzubeugen, indem wir bisher unrecycelbares Plastik in eine wertvolle Ressource verwandeln.“ Die Methode, mit der Plastic Energy diese wundersame Verwandlung erreichen will: Chemisches Recycling.



Bei dieser Technologie soll Plastikmüll mit chemischen Verfahren in seiner Molekülstruktur aufgelöst werden und so in eine Art Rohöl verwandelt werden, aus dem sich rein theoretisch wieder neue Plastikprodukte herstellen lassen. Chemisches Recycling ist umstritten, weil die Technologien bisher als noch nicht ausgereift und sehr energieintensiv gelten. Die Industrie rückt nur wenige Daten heraus, doch der Output der Anlagen gilt als unzureichend. Und um das Müllöl tatsächlich in neue Produkte zu verwandeln, muss fossiles Rohöl hinzugefügt werden. In dem Gemisch hat der Plastikmüll somit häufig keinen großen Anteil, trotzdem muss das Rohmaterial aufwendig veredelt und verarbeitet werden, bis daraus wieder Plastikprodukt wird. Laut der Deutschen Umwelthilfe kommt eine Studie von BASF aus dem Jahr 2020 sogar zu dem Ergebnis, dass bei der Herstellung des Kunststoffs LDPE mittels chemischem Recycling die Emissionen um 77 Prozent höher sind, als wenn man den Kunststoff einfach aus fossilem Öl herstellen würde. Auch eine Studie von Plastic Energy selbst kommt zu dem Schluss, dass chemisches Recycling mehr Treibhausgase verursacht als die Herstellung von Neuplastik.