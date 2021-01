Pleitewelle droht 4-Punkte-Plan: So überleben Modehändler den Corona-Winter

Esprit, Galeria Karstadt Kaufhof, Sinn, Appelrath Cüppers, Hallhuber und vor Kurzem auch noch Adler: Reihenweise haben bekannte deutsche Modehändler seit Beginn der Corona-Krise Rettung in einem Insolvenzverfahren suchen müssen. Und weitere dürften bald folgen. Der Branchenverband BTE sagt bereits eine Pleitewelle in der mittelständisch geprägten Branche mit dem Verlust von weit über 100.000 Arbeitsplätzen voraus, wenn die Politik sich nicht endlich in die Bresche werfe. Einer aktuellen Erhebung des Einzelhandelsverbands HDE zufolge fürchten 61 Prozent der befragten Textilhändler, 2021 ihr Geschäft aufgeben zu müssen: Rund 33.000 Einzelhandelsunternehmen verkaufen dem BTE zufolge in der Bundesrepublik Mode, Schuhe und Lederwaren. Sie betreiben insgesamt etwa 80.000 Läden mit rund 440.000 Mitarbeitern. Vor Corona setzte die Branche im Jahr netto rund 50 Milliarden Euro um. Doch diese Zeiten sind vorbei: „Allein die Umsatzverluste des gesamten Winter-Lockdowns dürften sich bis Ende Januar auf rund zehn Milliarden Euro aufsummieren“, rechnet Rolf Pangels, Hauptgeschäftsführer des BTE, vor.