Poco-Mutter: Gründer verlässt Steinhoff-Aufsichtsrat

Der Konzern legte zum ersten Mal seit dem Auftauchen von Bilanz-Unregelmäßigkeiten operative Zahlen vor. "In unserem Unternehmen ist viel falsch gelaufen", räumte die amtierende Konzernchefin Heather Sonn in einem Brief an die Aktionäre ein. "Wir alle wollen eine sichere Zukunft für Steinhoff, und ich will alles dafür tun." Die Wirtschaftsprüfer von PwC durchforsten derzeit die Zahlen und Verträge. So lange sie nicht fertig seien, könne Steinhoff auch keine Bilanz für 2016/17 vorlegen.