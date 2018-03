Poco-Mutterkonzern: Bafin droht Steinhoff mit Strafzahlung in Millionenhöhe

FrankfurtDie deutsche Finanzaufsicht Bafin droht der kriselnden Poco-Mutter Steinhoff mit einem Zwangsgeld in Millionenhöhe. Das Unternehmen müsse die Finanzberichterstattungspflichten nach dem Wertpapierhandelsgesetz erfüllen, teilte die Bafin am Donnerstag mit. Ansonsten drohten Zwangszahlungen in Höhe von 1,15 Millionen Euro.