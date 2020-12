Pop-Up-Stores in Coronazeiten 20.000-Euro-Turnschuhe im Pop-Up-Store

Das Konzept Pop-Up-Geschäft ist nicht neu. Es entstand etwa Anfang der 2000er Jahre in den USA: temporäre Läden, die nur wenige Monate oder Wochen öffnen, vorzugsweise in Ferienzeiten, um auch viele Touristen zu erreichen. In Deutschland machten später Onlinehändler wie zum Beispiel der Modehändler Zalando das Konzept bekannter, der etwa 2012 in einem Geschäft in Berlin-Mitte drei Tage lang Frühjahrsmode präsentierte. Mittlerweile eröffnet Zalando Pop-Up-Stores in Serie. Auch der Discounter Aldi errichtete im September für ein paar Tage in Berlin einen Pop-Up-Laden, um seine limitierte Kleider-Kollektion „Aldi Original“ loszuschlagen. Die Leute standen Schlange, um Aldi-Anzug, Tennissocken und „Aldiletten“ kaufen zu dürfen. Sebastian Deppe von der Münchener Handelsberatung BBE sagt: „Das Konzept Pop-Up-Store wird zwar ein bisschen gehypt, ist aber hochspannend.“ Ein Händler habe dadurch grundsätzlich die Chance, „mal etwas Innovatives, Neues auf begrenzter Fläche zu zeigen“, meint Deppe – und so auch Kunden anzuziehen, „die er sonst vielleicht nicht in sein Haus bekäme.“