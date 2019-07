Post-Tochter: DHL erhöht am Jahresende Preise für Straßenfracht

DüsseldorfDie Deutsche Post-Tochter DHL will die Kunden in der Hochsaison von September bis Dezember beim Gütertransport auf der Straße extra zur Kasse bitten. Geplant sei ein Aufschlag von durchschnittlich vier Prozent, teilte das Unternehmen am Montag mit. Betroffen seien unter anderen Voll- und Teil-LKW-Ladungen.