Postcon: Niederländische Post verkauft ihr Deutschlandgeschäft an Investoren

Ratingen Die niederländische Post zieht nach knapp zwei Jahrzehnten einen Schlussstrich unter ihr Deutschlandgeschäft. Ihre Tochterfirma Postcon sei an die Beteiligungsgesellschaft Quantum Capital Partners verkauft worden, teilte PostNL am Montag in Ratingen mit. Angaben zum Preis wurden nicht gemacht. Die Postcon hat eine eigene Zustellung im Rheinland und Ruhrgebiet. Zudem gehört ihr die PIN Mail in Berlin. Insgesamt hat das Unternehmen 3.500 eigene Mitarbeiter. Auch über Partner werden Briefe bundesweit zugestellt.