Pottsalat-Mitgründer „Weder bei Workshops, noch bei Smalltalks: Da ist nie irgendeine Äußerung gefallen“

Noch am gleichen Tag der Veröffentlichung bot Limmer dem Inhaberkreis der Burger-Kette „Hans im Glück“ an, seine Gesellschafterstellung aufzugeben. 2020 hatten Limmer und Geschäftspartner Dirk Schneider (57) über ihre Beteiligungsfirma (LS Beteiligungs GmbH) 50 Prozent an Hans im Glück erworben. Das gleiche geschah bei der anderen Beteiligung von Limmer, dem Unternehmen Pottsalat. Die Firma wurde Ende 2016 von Ben Küstner (39), Alexandra Künne (37) und Pia Gerigk (38) in Essen gegründet: ein Lieferdienst, spezialisiert auf Salate und Bowls. Im April 2021 war Hans Christian Limmer mit seinem Geschäftspartner Dirk Schneider bei Pottsalat eingestiegen: für knapp zwei Millionen Euro erwarben sie 30 Prozent der Anteile.