Pralinen-Pleite Leysieffer steuert auf Rettung zu

Das 1909 gegründete Unternehmen hatte im April einen Antrag auf eine Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt. Geschäftsführer Jan Leysieffer blieb im Amt und wird von dem Sanierungsjuristen Joachim Walterscheid beraten. Meyer, Partner der Insolvenzkanzlei Pluta, wurde der Geschäftsführung vom zuständigen Amtsgericht Osnabrück als Sachwalter zur Seite gestellt, um dafür Sorge zu tragen, dass die Interessen der Gläubiger in dem Verfahren gewahrt bleiben.



Leyensieffer stellt Pralinen, Trüffel, Kuchen, Torten und Schokoladen selbst her und betreibt Confiserien, Bistros und Cafés in zahlreichen deutschen Städten. „Die Kunden und auch maßgebliche Lieferanten sowie wichtige Mitarbeiter sind Leysieffer trotz Insolvenz treu geblieben“, sagt Meyer. Das erhöhe die Sanierungschancen. Zudem soll der Vertrieb im Fach- und Einzelhandel ausgebaut werden.



Als erste Restrukturierungsmaßnahmen waren bereits einzelne Filialen geschlossen und die Zahl der Mitarbeiter reduziert worden. Derzeit beschäftigt Leysieffer 293 Mitarbeiter.