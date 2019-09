Pralinenhersteller Leysieffer steuert auf Rettung zu

Der insolvente Osnabrücker Schokoladenhersteller Leysieffer macht Fortschritte bei der Investorensuche. „Wir kommen der Ziellinie näher“, sagte Insolvenzsachwalter Stefan Meyer der WirtschaftsWoche. Fast ein Dutzend Investoren habe Interesse an einem Einstieg bei der 1909 gegründeten Traditionsfirma gezeigt. „Mit den drei aussichtsreichsten Kandidaten werden aktuell Detailverhandlungen geführt“, so Meyer, „es würde mich daher wundern, wenn sich für Leysieffer kein Investor finden lassen würde“. „Spätestens Mitte Oktober“ soll eine Vorentscheidung fallen. Dann will der Sachwalter dem Gläubigerausschuss Vorschläge unterbreiten, mit welchem der Kandidaten es weitergeht. Ziel sei „ein Insolvenzplan, über den das Unternehmen saniert und entschuldet werden kann und für die Zukunft wieder nachhaltig und wirtschaftlich stabil aufgestellt werden kann“, sagte Meyer. Läuft alles wie geplant, könnte Leysieffer demnach bereits im Verlauf des ersten Quartals 2020 das Insolvenzverfahren hinter sich lassen.“