Preisanstieg bei Tierfutter Wenn Bello das Budget sprengt

Anfangs war die Entwicklung noch nachvollziehbar. Schließlich trafen gestörte Lieferketten, steigende Fracht- und Rohstoffkosten in der Corona-Zeit auch die Hersteller von Tiernahrung. Gleichzeitig stieg die Nachfrage, weil sich viele Deutsche während der Pandemie tierische Hausgenossen zugelegt hatten. So gab es laut einer Studie des Zentralverbandes Zoologischer Fachbetriebe (ZZF) im vergangenen Jahr mehr als 34 Millionen Haustiere in Deutschland, darunter 15,2 Millionen Katzen, 10,6 Millionen Hunde und 4,9 Millionen Kleintiere wie Kaninchen, Meerschweinchen, Hamster oder Mäuse. Hinzu kamen 3,7 Millionen Ziervögel sowie ungezählte Fische und Reptilien in Millionen Aquarien und Terrarien.