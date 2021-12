Preisbildung Kartellamt verhängt Millionenbuße gegen Lautsprecherhersteller Bose

Wegen Behinderung des Preiswettbewerbs hat das Bundeskartellamt eine Geldbuße in Höhe von knapp sieben Millionen Euro gegen den Lautsprecherhersteller Bose verhängt. „Wir werfen der Bose GmbH vor, über Jahre hinweg die freie Preisbildung bei dem Vertrieb ihrer Audioprodukte durch beteiligte Vertragshändler eingeschränkt zu haben“, sagte der Präsident der Wettbewerbsbehörde, Andreas Mundt, am Donnerstag in Bonn.