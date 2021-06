Preise massiv gestiegen Schrotthändler: „Die Speditionen stehen derzeit Schlange bei uns“

Anfang der 1990er-Jahre hat Schuler den Schrottbetrieb ihrer Eltern übernommen. Bis zu 25.000 Tonnen Schrott setzt die Unternehmerin mit ihren knapp 100 Mitarbeitern an mehreren Standorten monatlich um. Was sich derzeit an den Schrottplätzen ihres Unternehmens abspielt, hat Schuler in mehr als 30 Jahren Berufserfahrung noch nicht erlebt. „Ich habe noch nie ein derart hohes Niveau an Preisen für Schrott erlebt wie im Moment“, sagt Schuler.