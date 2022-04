Preiserhöhungen Aldi-Einkäuferin verrät ihre Verhandlungstricks

Die Holzdochtduftkerze „Beton“ mit Kaminknistereffekt gilt als Bestseller im Reich von Aldi Nord. Auch Frühlingskränze, Eierfarben und Filz-Osterkörbe stapelten sich in den Wochen vor Ostern zuhauf in den deutschlandweit rund 2200 Filialen des Discounters. Jedes Produkt wird zigtausendfach verkauft, mit jedem einzelnen Artikel macht Aldi ein paar Cent Gewinn. Rabea Hytrek sorgt dafür, dass das so bleibt. Die 35-jährige kümmert sich im internationalen Einkauf des Handelsriesen um die Beschaffung von Aktionsartikeln aus dem Bereichen Dekoration und Einrichtung – und das im großen Stil.