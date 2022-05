Preiserhöhungen bei Aldi, Lidl, Edeka & Co. 254 Euro mehr allein für Lebensmittel

„Lebensmitteleinzelhändler haben also noch nicht einmal die Hälfte der höheren Erzeugerpreise auf die Preise im Lebensmitteleinzelhandel umgelegt“, heißt es in der Allianz-Analyse. Dass das so bleibt, ist wenig wahrscheinlich. So hatte Rewe-Chef Lionel Souque bereits Anfang April betont, sein Konzern habe allein im ersten Quartal 2022 mit einem dreistelligen Millionenbetrag die Preise gestützt und auf Spanne verzichtet, um Preissteigerungen am Regal zu minimieren. Souque dämpfte aber zugleich die Hoffnung, dass dies dauerhaft so bleibt: „Wir können das nicht lange durchhalten.“