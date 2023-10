Preisfrage Die Ökonomie der WiWo

Recherchieren, layouten, vermarkten – bis das Magazin der WirtschaftsWoche in der Auslage liegt, hat es einige Produktionsschritte hinter sich.



Für den WiWo-Neustart blicken wir hinter die Kulissen und schlüsseln auf, welche Kosten in der Entstehung eines Magazins anfallen.



Die Zahlen legen offen: Am meisten Geld fließt in unsere Köpfe. Denn die Redaktion macht fast die Hälfte der Gesamtkosten aus. Das sind nicht nur die Redakteure und Reporter, sondern auch die Bildredaktion, Grafiker und das Layout-Team.



Auf den Druck und die Zustellung des Magazins entfällt hingegen ein relativ geringer Anteil.