Preiskrieg ums Toilettenpapier Warum bei Edeka jetzt Zewa- und Tempo-Toilettenpapier knapp wird

In der Toilettenpapier-Sektion im Edeka-Markt an der Duisburger Straße in Düsseldorf klaffen wieder Löcher. Auch im Edeka an der benachbarten Nordstraße fehlt auffällig Ware im Regal bei den Hygienepapieren. Es ist keinesfalls so dramatisch wie in den ersten Wochen der Coronakrise. Aber: Gut gefüllt sieht anders aus.