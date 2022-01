Preisverhandlungen im Einzelhandel „Manchmal muss man bewusst Härte zeigen“

Wie bitte? Argumente bringen nichts?

Sie helfen dem Verhandlungspartner, sich gegenüber seinen Vorgesetzten zu rechtfertigen. Etwa um zu erklären, warum ein Lieferant höhere Preise durchgesetzt hat als ein anderer. Aber zunächst geht es um die Machtfrage. Das fängt bei der Agenda an. Normalerweise schickt der Einkäufer dem Hersteller eine Agenda zu und bittet um Bestätigung. Ein ungeschulter Vertriebsmitarbeiter akzeptiert das dann so – und das ist schon der erste Fehler: Profi-Verhandler verhandeln zuerst über die Agenda. Auch Details sind wichtig: Wann trifft man sich? Wer sitzt wo? Wer stellt die Fragen? Gerade auf solche Kleinigkeiten kommt es an.



