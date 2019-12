Preiswettbewerb Die Verbraucher profitieren vom Umbruch im Möbelhandel

Doch gibt es in der Branche auch Zweifel am Konzept der reinen Online-Händler. Grothkopp etwa sieht durchaus einige Schwachpunkte dieser Pure-Player: „Wer liefert an, wer baut es zusammen? Das ist oft die Achilles-Ferse der Onliner.“ Gute Aussichten habe in Zukunft vor allem, wer beide Kanäle gut bedienen könne.