Wie Aldi Süd sich in China als Luxusanbieter inszeniert

Deutsche Firmen, das steht in China immer noch für Qualität und Verlässlichkeit. Auf den Produkten des Discounters im chinesischen Online-Shop prangen meist diese Schriftzeichen: „Yuanzi deguo“. Wörtlich übersetzt heißt das „ursprünglich aus Deutschland“. Dabei werden die meisten Produkte gar nicht in Deutschland hergestellt, sondern kommen aus Australien, von wo Aldi Süd die Artikel zum größten Teil verschifft. Trotzdem suggeriert das Unternehmen erfolgreich: Erfunden in Deutschland, also steckt deutsche Qualität drin – wenn man mit Schokoglasur überzogene Reiscracker eine Erfindung nennen will.