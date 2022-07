Privatbrauerei Veltins braut im ersten Halbjahr so viel Bier wie noch nie

„Noch nie wurde in der Brauereigeschichte innerhalb eines halben Jahres so viel Bier gebraut“, sagte der Veltins-Generalbevollmächtigte Michael Huber am Freitag. Trotz des aktuell boomenden Geschäfts bereitet sich das Unternehmen aber intensiv auf mögliche Folgen des Krieges – wie einen Ausfall der Gasversorgung – vor.