Probleme beim Verpackungshersteller Wie es jetzt bei Schur Flexibles weitergeht

Eine besondere Rolle kommt dabei dem Hedgefonds Apollo zu, deren Vertreter einen Koordinierungsausschuss der Finanzierer leiten. Apollo hat zuletzt Schulden der österreichischen Gruppe aufgekauft, etwa bei der Bank Unicredit, und ist nun einer der größten Gläubiger des Unternehmens. Bei Schur Flexibles wird erwartet, dass Apollo und Co. die Firma übernehmen könnten. Im Gespräch ist laut dem Informationsdienst „Reorg“, demnach ein Vorschlag, bei dem Schulden in Eigenkapital gewandelt werden. Die bisherigen Kreditgeber könnten so am Ende 45 Prozent des Eigenkapitals von Schur Flexibles halten, 55 Prozent würden auf jene Geldgeber entfallen, die bereit sind, das Unternehmen aktuell zu finanzieren.



