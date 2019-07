Produktion in China Vorwerk stellt Thermomix-Fertigung in Wuppertal ein

02. Juli 2019 , aktualisiert 02. Juli 2019, 07:46 Uhr

Vorwerk hat das Ende für Thermomix in Wuppertal beschlossen. 200 Stellen sollen wegfallen.

Thermomix made in China – so sieht ein neuer Plan von Vorwerk aus. Das Unternehmen stoppt die Fertigung der Küchenmaschine an seinem Stammsitz in Wuppertal. Stattdessen soll in China eine neue Fertigung entstehen.