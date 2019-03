Produktion sinkt, Exporte stagnieren Sorgen um die deutsche Wirtschaft

Es gibt aber auch Lichtblicke. Anders als die Exporte wuchsen die Importe im Januar, und zwar um 1,5 Prozent und damit mehr als doppelt so kräftig wie im Vormonat. Das signalisiert eine kräftige Binnennachfrage. Zuvor war bereits der Einzelhandelsumsatz so stark gewachsen wie seit über zwei Jahren nicht mehr, was auf nach wie vor kauffreudige Verbraucher hindeutet. Deren Konsumausgaben tragen mehr als die Hälfte zur Wirtschaftsleistung bei.