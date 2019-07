Produktionsschluss in Wuppertal Vorwerk ist Opfer des Thermomix-Erfolgs

In China setzt Vorwerk allerdings auf ein anderes Vertriebskonzept: Statt wie in Deutschland üblich zu den Kunden nach Hause zu kommen, führen Vorwerk-Vertriebler in China die Geräte in eigenen Läden vor. Das sei kulturell bedingt. Rund 20 solcher Thermomix-Läden gebe es mittlerweile in China, verteilt auf die Millionenstädte an der Ostküste wie Shanghai, Hangzhou, Chengdu, Suzhou und Shenzhen, dort vor allem in den großen Einkaufszentren. Ein weiterer Aufbau dieser Struktur sei sukzessive geplant, heißt es von Vorwerk.