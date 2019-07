Produktionsschluss in Wuppertal Vorwerk ist Opfer des Thermomix-Erfolgs

„In den Jahren 2015 und 2016 hat der TM5 eine unglaubliche Nachfrage ausgelöst. Wir sind in Deutschland innerhalb eines Jahres fast um 50 Prozent gewachsen“, sagt Vorwerk-Sprecher Weber. „Diese Nachfrage hat wieder etwas nachgelassen.“ Aufgrund dieses Bedarfs, der das Unternehmen offenbar in dieser Wucht überrascht hat, zog Vorwerk in Wuppertal überhaupt erst eine eigene, wenngleich kleine Thermomix-Produktion hoch. So wollte man die unerwartet vielen neuen Kunden besser bedienen. Wenngleich in Wuppertal vor allem Kleinserien und Thermomix-Varianten hergestellt werden, etwa mit anderem Stecker (für den britischen Markt) oder mit anderer Stromspannung. Mit der Schließung ist Vorwerk erkennbar Opfer des eigenen Erfolgs geworden.