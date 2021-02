ProSiebenSat.1: Investor Kretinsky senkt Anteil an ProSiebenSat.1 unter fünf Prozent

Der tschechische Milliardär und ProSiebenSat.1-Großinvestor Daniel Kretinsky verkauft ein Aktienpaket an dem deutschen Fernsehkonzern. Die Beteiligung sinkt dadurch auf 4,83 von knapp acht Prozent, wie aus einer Stimmrechtsmitteilung vom Donnerstag hervorgeht. Kretinskys Investmentfirma Czech Media Invest (CMI) teilte mit, man habe die Beteiligung an ProSiebenSat.1 Ende Januar an VESA Equity Investment übertragen. VESA-Manager Branislav Miskovic sagte, man schätze des Arbeit von ProSieben-Chef Rainer Beaujean sehr.