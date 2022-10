Proteste im Iran „Es gibt keine deutschen Produkte, die im Iran nicht erhältlich sind“

Denn deutsche Waren, sagt Nazirizadeh, fänden sowieso ihren Weg in den Iran. Dann etwa über Zwischenhändler in der Türkei, oder in den Vereinigten Arabischen Emiraten – je nachdem ob die Produkte per LKW oder per Schiff verschickt würden. Siemens etwa, die vor den Sanktionen eine eigene Niederlassung im Iran hatten, verkauften ihre Produkte zwar nicht mehr selber im Land. „De facto sind die Produkte aber komplett hier erhältlich“, sagt Nazirizadeh. „Es gibt keine deutschen Produkte, die nicht im Iran erhältlich sind – nur teuer sind sie durch die Sanktionen geworden.“



