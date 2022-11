Puma-Chef als Hoffnungsträger Was Björn Gulden bei Adidas erwartet

Auf dem ersten Blick ist der Markt in Russland nicht entscheidend für Adidas. 2020 setzte der Sportkonzern dort 450 Millionen Euro um. Der Verzicht auf die rund zwei Prozent Jahresumsatz sind kein Drama. Aber: Adidas unterhält in Russland rund 500 eigene Läden – etwa ein Viertel der gesamten Verkaufsfläche der Herzogenauracher. Die Moskauer Tochtergesellschaft LLC, die zu 100 Prozent Adidas gehört, stand Ende 2021 mit 389 Millionen Euro Eigenkapital in den Büchern. Bislang hieß es in Herzogenaurach, man wolle das Russlandgeschäft vorübergehend aussetzen.