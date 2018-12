Puma-Chef Björn Gulden „Jay-Z hat bestimmt ein paar Tausend Turnschuhe“

Allerdings sind die Marktanteile im US-Basketball ziemlich klar verteilt: auf Nike und seine Marke Jordan entfallen gut 90 Prozent. Reicht da wirklich ein Jay-Z, um da eine Rolle zu spielen?

Man darf eines nicht vergessen: Puma war seit 20 Jahren nicht in amerikanischen Sportarten sichtbar, abgesehen von Golf. Wir haben uns deshalb auch kein starres Ziel gesetzt, welchen Marktanteil wir in den USA im Basketball ergattern müssen. Aber allein, dass dort in den Regalen wieder unsere Performance-Sportschuhe stehen und die Marke im Fernsehen und in den Sporthallen bei den NBA-Spielen sichtbar ist, wird dazu führen, dass wir mehr Sportschuhe in allen Sportarten verkaufen.