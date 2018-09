Puma wird 70 Von der Turnschuh-Fabrik zum Lifestyle-Imperium

Der Eintrag ins Handelsregister am 1. Oktober 1948 gilt als Geburtsstunde Pumas. Heute gibt es von Altersschwäche keine Spur: Nach einer Schwächephase 2013 und 2014, als das Sportlifestyle-Sortiment zeitweise an Glanz einbüßte, ist der Umsatz in den vergangenen Jahren auf ein Rekordhoch geklettert. Mehr als vier Milliarden Euro konnte Puma 2017 einnehmen. Und auch dieses Jahr läuft es dank namhafter Markenbotschafter und guter Geschäfte auf den so wichtigen Märkten in den USA und China rund für Chef Björn Gulden. Erst im Juli erhöhte er erneut die Umsatzprognose.