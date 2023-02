Punica und Co. Das Dilemma der eingequetschten Marken

In Inflationszeiten aber wird das immer schwieriger. Nicht für jede Marke findet sich ein Käufer. Der Süßwarenhersteller Rübezahl-Riegelein, der für den Handel produziert und zu dem zum Beispiel auch die Marke Sun Rice gehört, stellte seine Schokoladenmarke Chocri ein. Seit 2008 konnten sich Kunden bei Chocri ihre Schokolade selbst zusammenstellen, für sich selbst oder als Geschenk. Doch das Geschäft sei „kleinteilig“, man wolle sich „aufgrund künftiger Herausforderungen voll und ganz auf unser volumenstarkes Kerngeschäft konzentrieren“, erklärt das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Anderen Unternehmen droht sogar die Insolvenz. Viele Unternehmen leiden noch immer unter den steigenden Rohstoff- und Energiekosten, etwa Bäckereien und Brauereien. Die Betriebe haben Schwierigkeiten, die Kosten weiterzugeben. In dieser Woche etwa meldete die 130 Jahre alte Memminger Brauerei Insolvenz in Eigenverwaltung an. Das Unternehmen braute etwa den „Alpkönig“ und verkauft unter der Marke Libella auch alkoholfreie Getränke. Ob die Brauerei Marken einstellen will, ist bisher nicht bekannt.