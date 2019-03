PwC-Bericht: Steinhoff hat jahrelang Gewinne aufgebläht

Der südafrikanisch-deutsche Handelskonzern Steinhoff hat nach Erkenntnissen von Wirtschaftsprüfern über Jahre hinweg seine Umsätze und Gewinne künstlich aufgebläht. Das gehe aus einem bisher unveröffentlichten, mehr als 3000 Seiten starken Bericht der Prüfungsgesellschaft PwC hervor, teilte Steinhoff am Freitag in Stellenbosch bei Kapstadt mit. Insgesamt geht es in der Zeit zwischen 2009 und 2017 nach Berechnungen der Experten offenbar um Transaktionen im Wert von insgesamt 6,5 Milliarden Euro. „PwC kommt zu dem Schluss, dass Steinhoff Geschäfte (von denen einige fingiert oder irregulär waren) mit vorgeblich unabhängigen Dritten gemacht, die Gewinne und Firmenwerte aufblähten“, heißt es in einer vom Unternehmen veröffentlichten Zusammenfassung des Berichts. Wie sich das auf die Bilanz von Steinhoff auswirke, werde noch ermittelt.