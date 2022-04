„Quadratisch. Praktisch. Blut.“ Ritter Sport in Russland: Ethisch falsch, wirtschaftlich goldrichtig

So stünde der Schweizer Nahrungsmittelkonzern Nestlé seit 1977 immer wieder im Zentrum von Boykottaufrufen – mal wegen der aggressiven Vermarktung von Muttermilchersatzstoffen, mal weil er afrikanische Brunnen in Dürreregionen kaufte. Zuletzt gab es 2014 und 2015 Ärger, weil das Unternehmen durch die Verwendung von Palmöl in Kitkat-Riegeln den Regenwald geschädigt haben soll. Auch Tierversuche mit Mäusen führten zu Debatten. Und auch im Ukraine-Krieg stand Nestlé am Pranger, weil der Konzern zunächst in Russland weiter Geschäfte machte.