Qualitätsprobleme Nutella-Fabrik steht bis Ende der Woche still

Die wichtige Nutella-Fabrik befindet sich in Villers-Ecalles nahe der nordfranzösischen Stadt Rouen in der Normandie. Dort rollen laut der französischen Zeitung „Le Monde“ jeden Tag 600.000 Nutella-Gläser vom Band – dies entspreche einem Viertel der weltweiten Produktion. Hinzu kommen laut Ferrero täglich 2,4 Millionen Riegel der Süßigkeit Kinder Bueno aus der Fabrik Villers-Ecalles. Ein Drittel aller in dem französischen Ferrero-Werk produzierten Waren wird laut dem Unternehmen in die Europäische Union exportiert.