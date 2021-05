Quartalszahlen Adidas kommt gut aus den Startblöcken

Adidas ist trotz der Einschränkungen im Einzelhandel wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr gut aus den Startblöcken gekommen und schraubt die Umsatz-Prognose für 2021 leicht nach oben. Vor allem in China florierte das Geschäft zu Jahresbeginn, auch über eigene Online-Shops konnte der Konzern mehr verkaufen. „Wir haben hervorragende Umsatzzuwächse sowie starke Profitabilitätsverbesserungen erreicht“, bilanzierte Adidas-Chef Kasper Rorsted am Freitag: „Wir passen unseren Ausblick für das Gesamtjahr 2021 nach oben an.“ Adidas erwarte nun einen währungsbereinigten Umsatzanstieg im hohen Zehnprozentbereich. Bisher hatte der Konzern einen Anstieg um 15 bis knapp 20 Prozent in Aussicht gestellt – jetzt will er am oberen Ende dieser Spanne landen.