Quartalszahlen Betriebsgewinn von Amazon bricht ein – Aktie sackt ab

Der Konzern reagierte darauf unter anderem mit höheren Gebühren für seinen Schnellversand-Service Prime. Zudem soll ab dieser Woche ein Treibstoff- und Inflationszuschlag von durchschnittlich fünf Prozent für Händler eingeführt werden, die Amazons Lagerdienste in den USA in Anspruch nehmen. Die Prognosen für das laufende Quartal zeigen, dass diese Maßnahmen möglicherweise nicht ausreichen, um die Kostensteigerungen wettzumachen. Amazon-Chef Andy Jassy sagte am Donnerstag, der Konzern müsse noch an der Verbesserung seiner Produktivität arbeiten.