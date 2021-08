Quartalszahlen Ceconomy grenzt Verlust im Quartal ein – Umsatz steigt

Media Markt und Saturn stecken im Umbau. Ceconomy hat den Abbau von 3500 Stellen angekündigt. In der Bundesrepublik sollen nach früheren Ankündigungen rund 1000 Arbeitsplätze wegfallen. Zugleich soll das Online-Geschäft ausgebaut und besser mit den Filialen verzahnt werden. Ceconomy will zudem die Media-Saturn-Holding komplett übernehmen – diese Transaktion war aber nach Klagen von Aktionären ins Stocken geraten.



