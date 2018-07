Quartalszahlen: Coca-Cola dank Zero Sugar weiter im Aufwind

AtlantaDer US-Getränkekonzern Coca-Cola fährt mit Hilfe kalorienarmer Getränke wie dem neuen Coke Zero Sugar hohe Gewinne ein. Unter dem Strich stieg der Ertrag im zweiten Quartal um knapp 70 Prozent auf 2,3 Milliarden US-Dollar (zwei Milliarden Euro), wie der Konzern am Mittwoch in Atlanta mitteilte. Dazu trugen auch Kosteneinsparungen bei.