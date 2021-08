Quartalszahlen Deutsche Post wird vom Paket-Boom angetrieben – auch in Zukunft?

Allein in Deutschland habe die Post jeden Tag durchschnittlich 7,6 Millionen Pakete befördert – rund 11,5 Prozent mehr als zu Beginn des pandemiebedingten E-Commerce-Booms in zweiten Quartal 2020. „Zuversichtlich stimmt uns, dass die Bereitschaft zum Online-Shopping auf hohem Niveau weiter zunimmt“, betonte Kreis.



Mehr zum Thema: Die Post will die Zustellung klimafreundlicher machen. Eine Lösung: Die Pakete sollen mit der Bahn statt per Lkw transportiert werden. Zukünftig will die Post bis zu 20 Prozent ihrer Pakete über die Schiene befördern.